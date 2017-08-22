С начала года в Калининградской области возбудили три уголовных дела по факту незаконных рубок

С начала 2017 года в Калининградской области возбудили три уголовных дела по факту незаконных рубок. Об этом на совещании с участием главы региона во вторник, 22 августа, заявил врио министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков.

На совещании обсудили поручение президента РФ Владимира Путина, который во время визита в регион потребовал разобраться с вырубками леса в Черняховском районе.

"Одно уголовное дело возбуждено по факту рубки, ещё два — в отношении конкретных лиц", — пояснил Шитиков.

Он подчеркнул, что основной проблемой остаётся недостаточная правовая база.

"Нет ответственности за вырубку лесов, которые не входят в государственный лесной фонд. Формально это расчистка от растительности земель, находящихся в их собственности", — заявил Шитиков.