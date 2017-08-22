24-летний калининградец, в машине которого нашли галлюциногенные грибы, купил их через интернет

24-летний калининградец, в машине которого сотрудники ГИБДД нашли галлюциногенные грибы, купил их через интернет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



"В феврале 2017 года мужчина на одном из интернет-ресурсов нашёл информацию о "волшебных" галлюциногенных грибах и о способе их приобретения за криптовалюту. После перевода электронным платежом 8000 рублей обвиняемый получил данные о широте и долготе, а также фотографию места, где находилась "закладка" с грибами", — пояснили в ведомстве.

После этого мужчина забрал оттуда упаковку весом 20 граммов с галлюциногенными грибами, содержащими псилоцин. В тот же день его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и изъяли наркотики.