+19 °C
днем
+11 °C
ночью
22 августа 2017 г. 15:45
62 552 пользователей
за 24 часа на сайте
59.08 -0.07
Курс ММВБ на 22 августа 2017, 15:00
69.46 -0.44
Курс ММВБ на 22 августа 2017, 15:00
16.26 -0.01
Курс ЦБ на 23 августа 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

24-летний калининградец, в машине которого нашли галлюциногенные грибы, купил их через интернет

14:33
  476
24-летний калининградец, в машине которого сотрудники ГИБДД нашли галлюциногенные грибы, купил их через интернет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В феврале 2017 года мужчина на одном из интернет-ресурсов нашёл информацию о "волшебных" галлюциногенных грибах и о способе их приобретения за криптовалюту. После перевода электронным платежом 8000 рублей обвиняемый получил данные о широте и долготе, а также фотографию места, где находилась "закладка" с грибами", — пояснили в ведомстве.
 
После этого мужчина забрал оттуда упаковку весом 20 граммов с галлюциногенными грибами, содержащими псилоцин. В тот же день его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и изъяли наркотики.
 
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотическое средство, в значительном размере"). Данное уголовное дело прокурор направил в суд.

Автомобиль, на котором ехал калининградец, остановили в ходе рейда. Поведение водителя насторожило полицейских, они предложили ему пройти медосвидетельствование, от чего мужчина отказался.
 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Лебединое озеро": как в Калининграде встретили августовский путч 1991 года
21 августа 201715:01
  7708
"Лебединое озеро": как в Калининграде встретили августовский путч 1991 года
В Калининграде открылось кафе быстрого питания, где подают традиционные блюда немецкой кухни
Фото горячей новости
15:00
  5321
Полицейские задержали грабителя на ул. Черняховского, услышав крик потерпевшей (видео)
Фото горячей новости
13:04
  2061
Власти планируют открыть прямые перелёты из Калининграда в Китай
Фото горячей новости
12:53
  1285
Режиссёра Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в хищении 68 млн рублей
Фото горячей новости
10:50
  3387

Лента новостей

Картинка
С начала года в Калининградской области возбудили три уголовных дела по факту незаконных рубок
15:27
  136
Картинка
В Калининграде потратят 413 тысяч на социальную рекламу против ВИЧ
15:09
  179
Картинка
На ул. Осенней на детской площадке в металлической конструкции застрял ребёнок
14:54
  1074
Картинка
Треть российских воспитателей детсадов получают менее 10 тысяч рублей
14:35
  453

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Какие новости привез Путин
  1416
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Дар для трейдеров, проклятие для банков
  3374
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo