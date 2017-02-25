В Калининграде у 24-летнего водителя нашли "весёлые" грибы

В Калининграде полицейские нашли у 24-летнего водителя 20 граммов галлюциногенных грибов. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Автомобиль, на котором ехал калининградец, был остановлен в ходе рейда. Поведение водителя насторожило полицейских, они предложили ему пройти медосвидетельствование, от чего тот отказался.

В салоне машины полицейские нашли сумку, в которой лежали высушенные грибы. Экспертиза показала, что они являются наркосодержащими. На водителя завели дело, также решается вопрос о лишении его прав.