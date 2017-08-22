Из здания Центрального вокзала в Варшаве эвакуировали посетителей и работников
Вечером 21 августа, в понедельник, в столице Польши сотрудники полиции эвакуировали из здания Центрального вокзала сотрудников и пассажиров. Об этом пишет Lenta.Ru
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Как сообщил местный телеканал TVN24, людей из вокзала вывели после обнаружения бесхозного пакета в зале ожидания. На месте находки начали работу взрывотехники. Сотрудники полиции перекрыли улицы вокруг вокзала. Прибытие и убытие железнодорожных рейсов откладывается, прибывающие составы отправляются на соседние станции.
В июне 2017 года в Польше провели массовую эвакуацию государственных учреждений. В одной Варшаве сапёры осмотрели 33 помещения. Все сообщения о готовящихся терактах в столице и других городах оказались ложными. 12 августа в аэропорт Храброво
под Калининградом поступил ложный звонок о заложенной бомбе. Позвонившего в полицию обнаружили через несколько часов.