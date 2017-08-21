СМИ: предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне задержали
В понедельник, 21 августа, Юнеса Абуйаакуба, подозреваемого исполнителя теракта в Барселоне, поймали. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на газету La Vanguardia.
Предполагаемый террорист схвачен в населённом пункте Сан-Садурни-д’Анойя в провинции Барселона.
17 августа 2017 года в Барселоне пикап въехал в толпу людей
возле площади Каталонии в начале пешеходного бульвара Рамбла. В результате нападения погибли 13 человек, более ста ранены. Произошедшее признали терактом, ответственность взяла на себя запрещённая в РФ судом террористическая группировка "Исламское государство".