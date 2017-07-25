СК начал проверку информации об избиении ребенка матерью в калининградской ДОБ
Сотрудники Следственного комитета начали проверку информации о 4-летнем мальчике, избиваемом матерью при свидетелях в Детской областной больнице. Об этом сообщила пресс-секретарь СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Родители пациентов из одной палаты вступились за мальчика и сообщили Клопс.Ru об инциденте
. Ситуацию под свой контроль по результатам публикации взяла уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Батурина и сотрудники регионального УМВД.
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