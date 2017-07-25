"Зажимала сыну рот руками": пациенты ДОБ заступились за ребёнка, которого в больничной палате избивает мать (видео)

Пациенты Детской областной больницы на улице Донского жалуются на калининградку, которая находится в медучреждении вместе со своим маленьким сыном. Соседи по палате уверены: ребёнка избивают.

Мальчика по имени Иван* (имя изменено) госпитализировали с переломом руки. У ребёнка синяки на лице и теле. Мать малыша говорит, что Ваня упал с качелей.

"Вчера пришла к племяннице, увидела общение малыша со своей мамой. Она начала его избивать, не стесняясь меня, зажимала ему рот руками, хватала за голову и кидала, как котёнка, а потом, взяв телефон, выбежала из палаты", — рассказывает Алина.

Женщина своё поведение соседям по палате объяснила просто: "А почему он постоянно орёт?".

"Сам мальчик очень тихий и забитый. Когда я начала кормить мальчика, он начал целовать мне руки, я опешила. Сама мама двоих детей, и было не по себе, — вспоминает Алина. — Прошлой ночью они тоже всех разбудили, потому что ребёнок заплакал, а мать его начала бить".

Уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Батурина пообещала разобраться с ситуацией и в ближайшее время выехать на место. В региональном управлении МВД проверяют информацию: "В настоящий момент сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних проводится проверка, выясняются обстоятельства, по которым ребенок оказался в больнице".