УМВД: задержан "рекордсмен" по нетрезвому вождению

Сотрудники ГИБДД задержали в пьяном виде водителя, которого ранее трижды привлекали к административному наказанию за езду в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Калининградской области.

Водитель был задержан в четвёртый раз в ночь на 21 июля на Советском проспекте в Калининграде. Алкотестер показал 0,97 промилле алкоголя в выдыхаемом водителем автомобиля Ford воздухе.

По результатам проверки выяснилось, что 25-летний калининградец ранее трижды привлекался к ответственности за подобные нарушения. После первого раза водителя лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").