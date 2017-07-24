В выходные в Зеленоградске спасли тонущую женщину
В субботу, 22 июля, в Зеленоградске спасли тонущую женщину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Около 18:00 в районе площади Роза Ветров отдыхающая начала тонуть. Её вытащили на берег без сознания. В этот момент на пляже находился медицинский работник, он оказал женщине первую медицинскую помощь и реанимировал её.
40-летнюю пострадавшую доставили в местную больницу. Оттуда её перевезли в Калининград. Женщина находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.
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