В выходные в Зеленоградске спасли тонущую женщину

В субботу, 22 июля, в Зеленоградске спасли тонущую женщину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Около 18:00 в районе площади Роза Ветров отдыхающая начала тонуть. Её вытащили на берег без сознания. В этот момент на пляже находился медицинский работник, он оказал женщине первую медицинскую помощь и реанимировал её.



40-летнюю пострадавшую доставили в местную больницу. Оттуда её перевезли в Калининград. Женщина находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.