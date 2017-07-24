Тройное ДТП в Черняховске спровоцировал Peugeot, объезжавший припаркованные машины
Тройное ДТП в Черняховске 23 июля спровоцировал водитель Peugeot, объезжавший припаркованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось на ул. Кирова в 20:17. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. После чего Peugeot врезался в припаркованный Dodge. В результате аварии пострадали три человека: водитель и пассажир Nissan, а также пассажир Peugeot.
Ранее сообщалось о двух пострадавших. На место дорожно-транспортного происшествия выезжала поисково-спасательная группа
ПСП ГУ "ОГПС и ГО" из Черняховска в составе двух человек и единицы техники.
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