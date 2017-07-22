За рулём Audi, сбившем девушку на проспекте Мира, сидел следователь УМВД

За рулём Audi, который сбил девушку на проспекте Мира, находился следователь пятого отдела УМВД по Калининграду. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
28-летний лейтенант юстиции занял должность в марте 2017 года. В момент аварии он был трезв. По данным собеседника, мужчина ехал со стороны ул. Гостиной в сторону ул. Театральной по крайней левой полосе. На подъезде к "зебре" он решил объехать остановившийся перед ним Fiat и задел его по касательной. В результате полицейский не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил калининградку. По уточнённым данным, пострадавшей 26 лет.
После этого Audi наехал на световую опору, ограждение и мусорный бак. В отношении следователя начали служебную проверку, которую будет проводить его начальник. В пресс-службе УМВД по области подтвердили участие сотрудника органов в ДТП.
"В случае установления вины сотрудника, он и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Степень вреда здоровья пострадавшей устанавливается" — сообщили в пресс-службе.
17 июля 2017 года на пр. Мира Audi вылетел на тротуар и сбил девушку
. Ранее в отделе пропаганды ГИБДД сообщали, что за рулём машины находилась женщина. В результате аварии пострадавшую доставили в БСМП
с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и многочисленными ушибами.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.