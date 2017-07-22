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Главная Новости Происшествия

За рулём Audi, сбившем девушку на проспекте Мира, сидел следователь УМВД

09:55
  2310 4
За рулём Audi, который сбил девушку на проспекте Мира, находился следователь пятого отдела УМВД по Калининграду. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
 
28-летний лейтенант юстиции занял должность в марте 2017 года. В момент аварии он был трезв. По данным собеседника, мужчина ехал со стороны ул. Гостиной в сторону ул. Театральной по крайней левой полосе. На подъезде к "зебре" он решил объехать остановившийся перед ним Fiat и задел его по касательной. В результате полицейский не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил калининградку. По уточнённым данным, пострадавшей 26 лет. 
 
После этого Audi наехал на световую опору, ограждение и мусорный бак. В отношении следователя начали служебную проверку, которую будет проводить его начальник. В пресс-службе УМВД по области подтвердили участие сотрудника органов в ДТП.
 
"В случае установления вины сотрудника, он и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Степень вреда  здоровья пострадавшей устанавливается" — сообщили в пресс-службе.
 
17 июля 2017 года на пр. Мира Audi вылетел на тротуар и сбил девушку. Ранее в отделе пропаганды ГИБДД сообщали, что за рулём машины находилась женщина. В результате аварии пострадавшую доставили в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и многочисленными ушибами.
 

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4 комментария Правила комментирования

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C-500
C-500 #
10:48
Судя по состоянию "Audi" не ехал, а пролетал низэнько-низэнько.
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CatCar
CatCar #
11:15
кстати номера тут же сдернули
к месту вспоминается фраза Лаврова
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CatCar
CatCar #
11:13
Неужели до личного состава МВД и прокуратуры нельзя донести настойчивое пожелание от ихнего же руководства - соблюдать ПДД в любое время суток и в любую погоду?
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Inssider
Inssider #
11:33
Результат отрицательного отбора и вседозволенности.
Берут тех, кто готов "кормиться сам" и "кормить" вышестоящих, стоя на предательском шухере при разворовывании и разрушении страны изнутри.
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