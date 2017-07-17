Стали известны травмы, с которыми доставили в больницу пострадавшую в ДТП на пр. Мира девушку

25-летнюю пострадавшую в ДТП на пр. Мира девушку-пешехода доставили в БСМП. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой ключицы. А также ушибы грудной клетки, передней брюшной стенки и ног.

