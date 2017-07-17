Стали известны травмы, с которыми доставили в больницу пострадавшую в ДТП на пр. Мира девушку
25-летнюю пострадавшую в ДТП на пр. Мира девушку-пешехода доставили в БСМП. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой ключицы. А также ушибы грудной клетки, передней брюшной стенки и ног.
В понедельник, 17 июля, на пр. Мира в районе стадиона "Балтика" автомобиль Audi вылетел на тротуар и сбил девушку
. За рулём иномарки находилась 28-летняя женщина. Она ехала с превышением скорости. Пытаясь избежать столкновения с впередиидущей машиной, она выехала на тротуар около пешеходного перехода. Audi сбил девушку и врезался в столб.
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