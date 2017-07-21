Суд отказался отправить виновника ДТП, в котором погиб ребёнок, в колонию-поселение

Суд отказался сменить виновнику аварии, осуждённому на шесть лет, вид исправительного учреждения. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
В четверг, 20 июля, рассматривалось дело по ходатайству виновника ДТП, где погиб пятилетний мальчик. Мужчина просил заменить реальный срок на колонию-поселение.
До этого осуждённый обратился с ходатайством об изменении вида исправительного учреждения в Гвардейский районный суд. Однако там отказали осуждённому
в этом. Он снова подал апелляцию на решение Гвардейского районного суда.
Трагическое ДТП произошло в 2014 году
на трассе Калининград — Полесск. Водитель внедорожника Nissan, будучи пьяным
, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia, в котором находилась семья с двумя детьми. Тяжёлые травмы получили супруги, сидевшие в легковушке. Их пятилетний сын Ярослав, сидевший в бустере, погиб. В апреле 2015 года мужчину осудили на шесть лет
колонии общего режима.
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