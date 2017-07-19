В Калининграде полиция разыскивает 15-летнюю калининградку, пропавшую в понедельник
В Калининграде разыскивают Елизавету Орлову, пропавшую в понедельник, 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
В последний раз её видели уходящей из дома на ул. Чекистов. Её местонахождение до сих пор неизвестно.
Девушке на вид 15 лет, у неё русые волосы длиной до плеч, голубые глаза. Она может быть одета в бордовую толстовку с синими вставками и белыми буквами, а также чёрные кроссовки Nike с белыми подошвами. При себе у неё может быть белая сумка-клатч.
В поиске пропавшей участвуют патрульные наряды полиции и уголовный розыск. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних опрашивают её друзей.
При встрече с Елизаветой полиция просит сообщать по телефонам 552-098, 552-075 либо 02, 112.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.