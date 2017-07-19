В Калининграде полиция разыскивает 15-летнюю калининградку, пропавшую в понедельник

В Калининграде разыскивают Елизавету Орлову, пропавшую в понедельник, 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В последний раз её видели уходящей из дома на ул. Чекистов. Её местонахождение до сих пор неизвестно.

Девушке на вид 15 лет, у неё русые волосы длиной до плеч, голубые глаза. Она может быть одета в бордовую толстовку с синими вставками и белыми буквами, а также чёрные кроссовки Nike с белыми подошвами. При себе у неё может быть белая сумка-клатч.

В поиске пропавшей участвуют патрульные наряды полиции и уголовный розыск. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних опрашивают её друзей.

При встрече с Елизаветой полиция просит сообщать по телефонам 552-098, 552-075 либо 02, 112.