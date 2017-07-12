Вдова калининградца, погибшего в драке у "Макдоналдса", объяснила размер компенсации в 10 млн рублей

Вдова 25-летнего калининградца, погибшего в драке у "Макдоналдса", объяснила, почему требует у подсудимого компенсацию в десять миллионов рублей. Об этом Дарья Дудина рассказала на первом судебном заседании по уголовному делу боксёра Владимира Иванова в Центральном районном суде 12 июля.
Требования гражданского иска у вдовы уточнила судья Людмила Сагий. Дудина также сообщила ей, что всего подсудимый выплатил семье погибшего 120 000 рублей. В эту сумму женщине обошлись похороны супруга.
"Муж ходил в море сварщиком, он обеспечивал всю нашу семью, — сообщила Дудина. — У нас остались дети двух и четырёх лет. Я до сих пор нахожусь в декрете и не могу работать. Кроме того, сейчас я нуждаюсь в операции на суставы".
Во время заседания Дудина рассказала свою версию событий. Также женщина ответила на вопросы прокурора, адвокатов подсудимого и судьи.
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