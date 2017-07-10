ГИБДД: на ул. Борзова Mazda сбила велосипедиста

В понедельник, 10 июля, на ул. Борзова велосипедист попал под колёса автомобиля Mazda. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По предварительным данным, 19-летний велосипедист не справился с управлением и столкнулся с машиной. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что велосипеды приравнены к другим транспортным средствам, от их водителей требуется соблюдение правил дорожного движения. Водителям двухколёсных транспортных средств надлежит двигаться только по крайней правой полосе дороги в один ряд. Безопасность, по словам сотрудников ГАИ, обеспечат специальная экипировка, одежда ярких цветов и зеркала заднего вида.