ГИБДД: на ул. Борзова Mazda сбила велосипедиста
Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области
2
фото
В понедельник, 10 июля, на ул. Борзова велосипедист попал под колёса автомобиля Mazda. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
По предварительным данным, 19-летний велосипедист не справился с управлением и столкнулся с машиной. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что велосипеды приравнены к другим транспортным средствам, от их водителей требуется соблюдение правил дорожного движения. Водителям двухколёсных транспортных средств надлежит двигаться только по крайней правой полосе дороги в один ряд. Безопасность, по словам сотрудников ГАИ, обеспечат специальная экипировка, одежда ярких цветов и зеркала заднего вида.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.