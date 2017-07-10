На Люблинской дороге Cherri врезался в дерево (фото)

В пятницу, 7 июля, на Люблинской дороге автомобиль Cherri врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла около 17:00. Водитель выехал на обочину по ходу движения, после чего автомобиль врезался в дерево. Водитель получил травмы.



Аналогичная авария произошла в Черняховске в субботу, 8 июля. В 23:35 на ул. Калининградской водитель Mazda на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП водитель получил повреждения.