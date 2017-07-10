На Люблинской дороге Cherri врезался в дерево (фото)
На фото авария на Люблинской дороге
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В пятницу, 7 июля, на Люблинской дороге автомобиль Cherri врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла около 17:00. Водитель выехал на обочину по ходу движения, после чего автомобиль врезался в дерево. Водитель получил травмы.
Аналогичная авария произошла в Черняховске в субботу, 8 июля. В 23:35 на ул. Калининградской водитель Mazda на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП водитель получил повреждения.
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