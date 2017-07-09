СК начал проверку по факту смерти медиаменеджера Носика
По факту кончины известного медиаменеджера и блогера Антона Носика в Подмосковье началась доследственная проверка. Об этом пишет "РИА Новости"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Доследственную проверку проводит региональный главк Следственного комитета", — сказал собеседник агентства.
Антон Носик был редактором крупнейших новостных интернет-изданий — Lenta.ru, Gazeta.ru, NEWSru.com. Он являлся один из самых известных медиаменеджеров Рунета. Журналист также стал известен благодаря блогу в "Живом журнале".
Ранее Клопс.Ru сообщал, что Носик умер в ночь на 9 июля
в возрасте 51 года. Причиной его смерти стал сердечный приступ, рассказала жена блогера. Где пройдёт прощание с Антоном Носиком и где он будет похоронен, пока не сообщается.
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