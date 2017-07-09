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Главная Новости Общество

Ночью скончался известный блогер и журналист Антон Носик

10:41
  3825 11
Кадр видеозаписи ItonTV1
В ночь на воскресенье, 9 июля, скончался известный блогер и журналист Антон Носик. Об этом пишет RT.
 
Носик умер в возрасте 51 года. Причиной его смерти стал сердечный приступ, рассказала жена блогера.
 
"У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге", — прокомментировала супруга Антона Носика.
 
Антон Носик был редактором крупнейших новостных интернет-изданий — Lenta.ru, Gazeta.ru, NEWSru.com. Он являлся один из самых известных медиаменеджеров Рунета. Журналист также стал известен благодаря блогу в "Живом журнале". В СМИ пишут, что пока неизвестно, где пройдёт прощание с Антоном Носиком и где он будет похоронен.
 
 

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11 комментариев Правила комментирования

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spear
spear #
11:48
Редкая мразь была. Теперь Сеть станет чище.
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CatCar
CatCar #
12:25
абсолютно однозначно

В день смерти Уго Чавеса Носик написал в своём блоге: "Мартышка отдуплилась".

Остается лишь использовать сказанное Носиком про Чавеса в качестве эпитафии по нему самому.
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v3lbzajtc
v3lbzajtc #
20:13
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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Inssider
Inssider #
12:21
Реальная средняя продолжительность жизни в воровском зазеркалье, где все ненавидят всех, а до оголтелого нацизма остался лишь один шаг!
Все-таки, чтобы хоть как-то выжить и продлить свою жизнь после 45 надо переходить к выживанию!
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CatCar
CatCar #
12:33
старый, у тебя уже с головой не в порядке
хоть малость почитай об этом Носике-наркомане прежде чем бредить про свое зазеркалье

По словам друга Антона Носика, журналист скончался прямо на его глазах, а виной тому может быть "синдром отмены". Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на друга, Носик жил с ним на его даче в деревне Пирогово. Мужчина уточнил, что всю последнюю неделю журналист пил очень много спиртного.

Он наркоман был конченый. Вроде даже на одной из передач Минаева несколько лет назад был под кетамином. Так что, упоролся небось и сердце не выдержало...
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Inssider
Inssider #
12:42
старый, у тебя уже с головой не в порядке
"Молодой", то же самое инсайдеры пишут и говорят о втором человеке в этом упоротом воровском зазеркалье.
А алкашку "вальку пол стакана" вообще пророчат в преемницы, если будет договоренность с "закулисой" о переводе глумящегося над страной агента ЦРУ на должность президента ФИФА.
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CatCar
CatCar #
12:49
ты о чём вообще?
текст новости читал?
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Inssider
Inssider #
13:47
интересно, с чьей методички ты тут поешь эти песни :-)
Просто в отличие от некоторых умею видеть и анализировать.
Молодежь после вчерашнего подначивания всю ночь упивалась во дворе!
Сегодня вторая серия будет. Злобы звериной полно во всех!
Жизнь ни гроша не стоит!
А Варламов пишет, что трезв он был.
Все, дискуссия окончена.
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CatCar
CatCar #
13:52
А Варламов пишет, что трезв он был.
да, не подумал, что ты и сам мог в кипу облачиться
понимаю, времена тяжелые, лишняя копейка не помешает
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PetWin60814
Win Pet #
14:21
А что, была дискуссия? Был монолог упертого "либерала".
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PetWin60814
Win Pet #
14:18
Закусывать ему надо было. А вообще помер и помер - меньше дерьма будет в сети.
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