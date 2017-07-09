Ночью скончался известный блогер и журналист Антон Носик

В ночь на воскресенье, 9 июля, скончался известный блогер и журналист Антон Носик. Об этом пишет RT

Носик умер в возрасте 51 года. Причиной его смерти стал сердечный приступ, рассказала жена блогера.

"У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге", — прокомментировала супруга Антона Носика.