Ночью скончался известный блогер и журналист Антон Носик

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старый, у тебя уже с головой не в порядке"Молодой", то же самое инсайдеры пишут и говорят о втором человеке в этом упоротом воровском зазеркалье.
интересно, с чьей методички ты тут поешь эти песни :-)Просто в отличие от некоторых умею видеть и анализировать.
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