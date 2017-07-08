На ж/д станции Луговое-Новое сгорел вагон

В пятницу, 7 июля сотрудники МЧС потушили пожар на станции Луговое-Новое. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

В 20:04 в центр управления поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции Луговое-Новое Гурьевского района. В списанном вагоне сгорела внутренняя обшивка. Сотрудники МЧС вовремя ликвидировали пожар, пострадавших нет. Для ликвидации привлекли 21 человека и 4 единицы техники