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Главная Новости Происшествия

В Калининграде женщину с коляской зажало дверями автобуса

Автор: Константин Сериков
11:45
  3015 2
  • На фото автобус №31
На фото автобус №31
Фото: читатель Клопс.Ru
В пятницу, 7 июля, на остановке на ул. Ермака дверями отъезжающего автобуса зажало женщину с коляской. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
 
Инцидент произошёл в автобусе №31 предприятия ИП Фомин. При выходе из общественного транспорта женщину с коляской несколько раз зажимало дверями. В итоге водитель начал движение, когда пассажирка ещё не успела вытащить коляску на улицу.  
 
"Шофёр упорно закрывал двери несмотря на то, что женщина при помощи другого пассажира вытаскивала из автобуса коляску. Потом он просто взял и поехал, с зажатой коляской, а женщина оказалась на улице", — рассказывают очевидцы.
 
Пассажиры в автобусе начали кричать. Мужчина остановился и открыл дверь. По словам очевидцев, ни кондуктор, ни водитель не извинились перед женщиной.
 
Работающий на маршруте №31 автобус предприятия ИП Фомин является низкопольным. У транспортного средства есть возможность опускать корпус, чтобы пассажирам с колясками и инвалидам было удобнее заходить и выходить из автобуса. Более того, у него есть откидной трап, позволяющий пассажиру без помощи других лиц заезжать с остановки в салон. Однако водитель не стал опускать корпус и не вышел помочь с откидным трапом.
 
В декабре прошлого года пенсионерка не успела выйти из автобуса и ехала с зажатой в дверях тростью. В 2015 году в дверях городского автобуса зажало пенсионерку. Женщина выпала, но водитель вовремя успел остановиться. 
 

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2 комментария Правила комментирования

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koteyka
koteyka #
13:06
Да эти уеб...и вечно куда то спешат по своим индивидуальным расписаниям. При чем на всех маршрутах.
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qep31ri5esu8t
qep31ri5esu8t #
15:42

а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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