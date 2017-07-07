В Калининграде женщину с коляской зажало дверями автобуса

В пятницу, 7 июля, на остановке на ул. Ермака дверями отъезжающего автобуса зажало женщину с коляской. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



Инцидент произошёл в автобусе №31 предприятия ИП Фомин. При выходе из общественного транспорта женщину с коляской несколько раз зажимало дверями. В итоге водитель начал движение, когда пассажирка ещё не успела вытащить коляску на улицу.



"Шофёр упорно закрывал двери несмотря на то, что женщина при помощи другого пассажира вытаскивала из автобуса коляску. Потом он просто взял и поехал, с зажатой коляской, а женщина оказалась на улице", — рассказывают очевидцы.



Пассажиры в автобусе начали кричать. Мужчина остановился и открыл дверь. По словам очевидцев, ни кондуктор, ни водитель не извинились перед женщиной.



Работающий на маршруте №31 автобус предприятия ИП Фомин является низкопольным. У транспортного средства есть возможность опускать корпус, чтобы пассажирам с колясками и инвалидам было удобнее заходить и выходить из автобуса. Более того, у него есть откидной трап, позволяющий пассажиру без помощи других лиц заезжать с остановки в салон. Однако водитель не стал опускать корпус и не вышел помочь с откидным трапом.

