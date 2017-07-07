В Калининграде на ул. Батальной Renault сбил пенсионера

В четверг, 6 июля, на ул. Батальной Renault сбил пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



ДТП случилось в 9:50. Водитель автомобиля ехал задним ходом и не заметил пешехода. 79-летнего пенсионера с травмами увезли в больницу.



За сутки сотрудники ГИБДД выявили почти три тысячи нарушений ПДД. Из них: нарушения правил пешеходами — 37, нарушения правил проезда пешеходных переходов — 29, выезд на полосу встречного движения — 7, превышение скорости — 2 136. Задержали 15 нетрезвых водителей.