В Калининграде на ул. Батальной Renault сбил пенсионера
В четверг, 6 июля, на ул. Батальной Renault сбил пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось в 9:50. Водитель автомобиля ехал задним ходом и не заметил пешехода. 79-летнего пенсионера с травмами увезли в больницу.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили почти три тысячи нарушений ПДД. Из них: нарушения правил пешеходами — 37, нарушения правил проезда пешеходных переходов — 29, выезд на полосу встречного движения — 7, превышение скорости — 2 136. Задержали 15 нетрезвых водителей.
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