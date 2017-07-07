В четверг, 6 июля, под Зеленоградском пожарные потушили жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в центр управления в 23:45. В посёлке Кострово Зеленоградского городского округа горел одноэтажный кирпичный дом. В здании на две семьи выгорела прихожая и ванная комната на площади 10 кв.м.

Для ликвидации пожара были привлечены расчёты пожарно-спасательных частей: 10 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет.