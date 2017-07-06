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Главная Новости Происшествия

Двое калининградцев попытались поджечь автоцистерну на ул. Шевченко (видео)

15:54
  1358 0
Кадр видеозаписи пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Калининграде полиция задержала молодых людей, которые пытались поджечь автоцистерну на ул. Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
 
Инцидент произошёл во вторник, 4 июля. Рано утром в полицию поступило сообщение о том, что двое прохожих пытаются поджечь припаркованную на улице автоцистерну "ЗИЛ". Приехав на место, правоохранители установили, что у автомобиля разбито стекло.
 
Злоумышленников задержали по горячим следам. Ими оказались двое местных жителей 19 и 22 лет. Молодые люди дали признательные показания и пояснили, что совершили правонарушение из хулиганских побуждений. Они выбили стекло, залезли в кабину и попытались зажигалкой разжечь огонь.
 
 
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение либо повреждение имущества". Окончательная квалификация деяниям молодых людей будет дана после проведения проверки", – говорится в сообщении ведомства.
 

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