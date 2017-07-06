112: в садовом обществе "Вишнёвый сад" нашли мину времён войны
В среду, 5 июля, в СНТ "Вишнёвый сад нашли артиллерийскую мину времён войны. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".
Местные жители обнаружили на одном из своих участков хвостовое оперение мины. Они вызвали экстренные службы. Сотрудники идентифицировали снаряд как артиллерийскую мину 82 мм времён ВОВ. Вывоз боеприпаса запланирован на 6 июля.
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