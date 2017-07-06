В Калининграде родственники ищут пропавшего 34-летнего мужчину
В Калининграде родственники и коллеги ищут пропавшего 34-летнего Алексея Борисова. Об этом Клопс.Ru сообщила коллега пропавшего Светлана Алексеева.
Утром 27 июня мужчина пришёл на работу на пр. Мира, 191. Около часа дня он ничего никому не сказал и ушёл. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. 30 июня родственники написали заявление в полицию.
Алексей был одет в джинсовую куртку и джинсы. У мужчины был с собой велосипед.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Борисова, родственники просят звонить по телефону 8 (909) 797-18-16 (Светлана).
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