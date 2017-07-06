Очевидцы: На Светлогорской трассе столкнулись две легковушки и КамАЗ (фото)

В четверг, 6 июля, на Светлогорской трассе столкнулись три автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



Авария произошла около 12:00 в районе посёлка Волошино. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля и КамАЗ. От удара одну из легковушек и песковоз отбросило в кювет.



По словам очевидцев, на место ДТП приехала скорая помощь. Работают сотрудники ГИБДД. В обе стороны образовались пробки.



В региональном отделе пропаганды ГИБДД обещали сообщить подробности позднее.