Очевидцы: На Светлогорской трассе столкнулись две легковушки и КамАЗ (фото)
В четверг, 6 июля, на Светлогорской трассе столкнулись три автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Авария произошла около 12:00 в районе посёлка Волошино. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля и КамАЗ. От удара одну из легковушек и песковоз отбросило в кювет.
По словам очевидцев, на место ДТП приехала скорая помощь. Работают сотрудники ГИБДД. В обе стороны образовались пробки.
В региональном отделе пропаганды ГИБДД обещали сообщить подробности позднее.
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