На стройке в Храброво задержали нелегальных гастарбайтеров

Транспортная прокуратура задержала на стройке в Храброво нелегальных гастарбайтеров. Об этом сообщает пресс-служба калининградской транспортной прокуратуры.



Две организации выполняли строительные работы в терминале аэропорта. Фирмы заключили трудовые договоры с иностранцами, не уведомив об этом соответствующий орган.



Против ответственных лиц этих организаций сотрудники ведомства возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 18.15 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства").

Нарушения устранили. Виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.