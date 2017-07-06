На стройке в Храброво задержали нелегальных гастарбайтеров
Транспортная прокуратура задержала на стройке в Храброво нелегальных гастарбайтеров. Об этом сообщает пресс-служба калининградской транспортной прокуратуры.
Две организации выполняли строительные работы в терминале аэропорта. Фирмы заключили трудовые договоры с иностранцами, не уведомив об этом соответствующий орган.
Против ответственных лиц этих организаций сотрудники ведомства возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 18.15 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства").
Нарушения устранили. Виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
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