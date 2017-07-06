В Калининградской области за сутки потушили четыре пожара в жилых домах

За вечер среды, 5 июля, в Калининградской области потушили четыре пожара, вспыхнувших в жилых домах. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

В 16:13 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Рабочей в городе Пионерском. В одноэтажном двухквартирном деревянном доме загорелось межэтажное перекрытие. Для ликвидации пламени привлекался расчёт ПСЧ-29. На место ЧС направили троих человек и одну единицу техники. В результате пожара никто не пострадал.

Позже, в 19:02 пожар произошёл на улице Пушкина в Центральном районе Калининграда. В многоквартирном пятиэтажном жилом доме на балконе третьего этажа в однокомнатной квартире горела ветошь. Огонь удалось ликвидировать подручными средствами. На место был ориентирован расчёт ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 11 человек и двух пожарных машин. Пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

В 19:18 зарегистрирован пожар в кирпичном одноэтажном многоквартирном жилом доме в посёлке Акулово Неманского городского округа. В двухкомнатной квартире загорелся диван. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-16 и ПСЧ-12. Были направлены шесть человек и две единицы техники. Пострадавших в результате возгорания нет.

В 19:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в посёлке Зори в Светлогорске. Возгорание случилось в двухэтажном кирпичном жилом доме. На первом этаже в четырехкомнатной квартире выгорел коридор, кухня и комната.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-17 и ПСЧ-29", — говорится в сообщении.

Огонь тушили девять человек. На место ЧС направили две пожарные машины. Пострадавших нет, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.