+19 °C
днем
+10 °C
ночью
06 июля 2017 г. 09:55
64 620 пользователей
за 24 часа на сайте
0.0 0.0
Курс ММВБ на 06 июля 2017, 09:00
0.0 0.0
Курс ММВБ на 06 июля 2017, 09:00
15.9 -0.05
Курс ЦБ на 06 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Калининградской области за сутки потушили четыре пожара в жилых домах

08:30
  421 0
Архив Клопс.Ru
За вечер среды, 5 июля, в Калининградской области потушили четыре пожара, вспыхнувших в жилых домах. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
 
В 16:13 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Рабочей в городе Пионерском. В одноэтажном двухквартирном деревянном доме загорелось межэтажное перекрытие. Для ликвидации пламени привлекался расчёт ПСЧ-29. На место ЧС направили троих человек и одну единицу техники. В результате пожара никто не пострадал.
 
Позже, в 19:02 пожар произошёл на улице Пушкина в Центральном районе Калининграда. В многоквартирном пятиэтажном жилом доме на балконе третьего этажа  в однокомнатной квартире горела ветошь. Огонь удалось ликвидировать подручными средствами. На место был ориентирован расчёт ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 11 человек и двух пожарных машин. Пострадавших нет, добавили в пресс-службе. 
 
В 19:18 зарегистрирован пожар в кирпичном одноэтажном многоквартирном жилом доме в посёлке Акулово Неманского городского округа. В двухкомнатной квартире загорелся диван. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-16 и ПСЧ-12. Были направлены шесть человек и две единицы техники. Пострадавших в результате возгорания нет. 
 
В 19:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в посёлке Зори в Светлогорске. Возгорание случилось в двухэтажном кирпичном жилом доме. На первом этаже в четырехкомнатной квартире выгорел коридор, кухня и комната. 
 
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-17 и ПСЧ-29", — говорится в сообщении.
 
Огонь тушили девять человек. На место ЧС направили две пожарные машины. Пострадавших нет, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
05 июля 201713:25
  8620 2
"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
Акробаты, художники и певцы: артисты Московского дельфинария покажут калининградцам свои таланты
Фото горячей новости
09:14
  159
Нумизматы нашли ошибку на памятной монете, посвящённой Советску
Фото горячей новости
07:57
  1523 2
На полигоне ТБО в пос. Космодемьянского и золоотвале "Дарита" началась рекультивация (фото)
Фото горячей новости
05 июля 201721:55
  2064 1
Алиханов спросил у своих подписчиков в Instagram, что делать с водным пунктом пропуска на Куршской Косе
Фото горячей новости
05 июля 201721:21
  3923 2

Лента новостей

Картинка
Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на выходных
09:50
  651 1
Картинка
Президент Польши: "Я хотел бы, чтобы присутствие войск США в стране было постоянным"
09:48
  85 1
Картинка
Музыкальный инструмент, дарованный природой: в каком возрасте начинать учиться петь
09:35
  63
Картинка
США и Польша подписали соглашение о поставках комплексов ПВО Patriot
09:26
  247 1

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  3701 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  8193 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo