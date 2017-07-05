В Германии ребёнок пришёл в детсад с бомбой времён Второй мировой войны (фото)

Утром в среду, 5 июля, в Германии в городе Дармштадт ребёнок принёс в детский сад зажигательную бомбу времён Второй мировой войны. Об этом пишет Meduza

В местной полиции сообщили, что ребёнок нашёл взрывное устройство во время прогулки в лесу. Воспитатели, увидев предмет, вызвали представителей правоохранительных органов.

Стражи порядка эвакуировали малышей. Затем специалисты по обезвреживанию взрывных устройств вынесли снаряд из здания. Сообщается также, что полицейские проверили участок леса, где была найдена бомба, однако обнаружить другие боеприпасы не удалось.