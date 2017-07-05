В Германии ребёнок пришёл в детсад с бомбой времён Второй мировой войны (фото)
Polizei Südhessen / Twitter
Утром в среду, 5 июля, в Германии в городе Дармштадт ребёнок принёс в детский сад зажигательную бомбу времён Второй мировой войны. Об этом пишет Meduza
.
В местной полиции сообщили, что ребёнок нашёл взрывное устройство во время прогулки в лесу. Воспитатели, увидев предмет, вызвали представителей правоохранительных органов.
Стражи порядка эвакуировали малышей. Затем специалисты по обезвреживанию взрывных устройств вынесли снаряд из здания. Сообщается также, что полицейские проверили участок леса, где была найдена бомба, однако обнаружить другие боеприпасы не удалось.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.