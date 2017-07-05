РПЦ будет участвовать в оказании помощи населению в результате ЧС



МЧС России и Русская православная церковь договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает "Медуза"





В соглашении указано, что организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе в качестве волонтёров и сестёр милосердия. Будут организовывать "походные храмы". В епархиях РПЦ создадут подразделения добровольной пожарной охраны на территории религиозных объектов.

Соглашение было подписано главой МЧС Владимиром Пучковым и патриархом Кириллом. Документ опубликован на сайте Русской православной церкви В соглашении указано, что организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе в качестве волонтёров и сестёр милосердия. Будут организовывать "походные храмы". В епархиях РПЦ создадут подразделения добровольной пожарной охраны на территории религиозных объектов.

Одной из целей соглашения является "духовное окормление личного состава системы МЧС России и членов их семей". А также развитие и поддержание у личного состава "духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны". РПЦ займётся и воспитанием "культуры межнационального общения, основанной на веротерпимости, уважении чести и национального достоинства граждан".