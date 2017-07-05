РПЦ будет участвовать в оказании помощи населению в результате ЧС
МЧС России и Русская православная церковь договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает "Медуза"
.
Соглашение было подписано главой МЧС Владимиром Пучковым и патриархом Кириллом. Документ опубликован на сайте Русской православной церкви
.
В соглашении указано, что организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе в качестве волонтёров и сестёр милосердия. Будут организовывать "походные храмы". В епархиях РПЦ создадут подразделения добровольной пожарной охраны на территории религиозных объектов.
Одной из целей соглашения является "духовное окормление личного состава системы МЧС России и членов их семей". А также развитие и поддержание у личного состава "духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны". РПЦ займётся и воспитанием "культуры межнационального общения, основанной на веротерпимости, уважении чести и национального достоинства граждан".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.