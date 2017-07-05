В Калининграде сотрудник автосервиса подозревается в изнасиловании девушки, с которой познакомился через интернет
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Калининграде местный житель подозревается в изнасиловании 28-летней женщины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.
Девушка познакомилась с 35-летним мужчиной в одной из социальных сетей. В процессе общения они договорились встретиться. 28 июня он пришёл к ней в гости на съёмную квартиру. С порога мужчина начал избивать знакомую. После этого он изнасиловал её и сбежал.
На следующий день местная жительница обратилась с заявлением к дежурному следователю. Сотрудники уголовного розыска УМВД установили личность мужчины. Они выяснили, что он работает в одном из шиномонтажных автосервисов. Там его полицейские и задержали.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 131 ("Изнасилование") и ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера").
"В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решён вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — пояснили в региональном СУ СК РФ.
Правоохранительные органы располагают сведениями, что подозреваемый может быть причастен к совершению ряда аналогичных преступлений. Всех, кто располагает информацией, просят обратиться по телефонам 8(4012) 305-760, 8-911-868-25-02, 8-4012-305-765, 8 (4012) 554-602.
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