В Калининграде сотрудник автосервиса подозревается в изнасиловании девушки, с которой познакомился через интернет

В Калининграде местный житель подозревается в изнасиловании 28-летней женщины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.

Девушка познакомилась с 35-летним мужчиной в одной из социальных сетей. В процессе общения они договорились встретиться. 28 июня он пришёл к ней в гости на съёмную квартиру. С порога мужчина начал избивать знакомую. После этого он изнасиловал её и сбежал.



На следующий день местная жительница обратилась с заявлением к дежурному следователю. Сотрудники уголовного розыска УМВД установили личность мужчины. Они выяснили, что он работает в одном из шиномонтажных автосервисов. Там его полицейские и задержали.



Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 131 ("Изнасилование") и ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера").



"В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решён вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — пояснили в региональном СУ СК РФ.