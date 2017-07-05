На Мамоновском шоссе столкнулись два автомобиля, Mazda улетела в кювет

В среду днём, 5 июля, на Мамоновском шоссе столкнулись две легковушки Ford и Mazda. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.

ДТП случилось около 14:00.



"Напротив ресторана "Камелот" на перекрёсток из посёлка Прибрежного выезжала Mazda. Водитель не справился с управлением и врезался в Ford", — рассказал очевидец Сергей.



После столкновения с Ford вторую иномарку отбросило, и Mazda оказалась в кювете. Оба транспортных средства получили значительные технические повреждения. Никто из водителей и пассажиров, по словам очевидца, не пострадал. Сейчас участники аварии вызвали на место сотрудников ГИБДД, которые установят обстоятельства аварии.



В Госавтоинспекции оперативно получить комментарий не удалось.