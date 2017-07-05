Жительницу Тюмени будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительную дочь
В Тюмени будут судить женщину, отказавшуюся лечить ВИЧ-положительную дочь. Об этом сообщает "Медуза"
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В июне 2014 года женщина с ВИЧ-инфекцией родила дочь с таким же диагнозом. Она утверждала, что не верит в существование вируса, сама никогда не лечилась и категорически отказывается от лечения дочери. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции стадии 4В .
Против матери возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Прокуратура Тюмени направила материалы дела в суд. Комиссия судмедэкспертов пришла к выводу, что своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции позволило бы значительно увеличить жизнь ребёнка.
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