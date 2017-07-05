В Калининграде разыскивают молодого человека, похитившего велосипед (фото)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
3
фото
В Калининграде сотрудники полиции разыскивают молодого человека, похитившего велосипед. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
28 июня около 14:40 мужчина подошёл к дому №20 по ул. Озерова. Он "перекусил" противоугонный стальной трос, которым был закреплён велосипед бело-чёрного цвета марки "Гиант". После злоумышленник сел на него и уехал.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили изображение человека, возможно причастного к похищению. Полиция просит всех, кто располагает информацией, позвонить по телефонам: 552-085, 552-098 (уголовный розыск) либо 552-202 (дежурная часть отдела полиции №3).
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.