В Калининграде разыскивают молодого человека, похитившего велосипед (фото)

В Калининграде сотрудники полиции разыскивают молодого человека, похитившего велосипед. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



28 июня около 14:40 мужчина подошёл к дому №20 по ул. Озерова. Он "перекусил" противоугонный стальной трос, которым был закреплён велосипед бело-чёрного цвета марки "Гиант". После злоумышленник сел на него и уехал.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили изображение человека, возможно причастного к похищению. Полиция просит всех, кто располагает информацией, позвонить по телефонам: 552-085, 552-098 (уголовный розыск) либо 552-202 (дежурная часть отдела полиции №3).