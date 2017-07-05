Под Гурьевском на ходу загорелся Mercedes

Во вторник, 4 июля, в посёлке Родники Гурьевского городского округа на ходу загорелся Mercedes-Benz Vito. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

"Во время движения произошло самовозгорание автомобиля. Причина — замыкание электропроводки. В микроавтобусе были муж с женой. Они почувствовали запах дыма, остановились, открыли капот. После обнаружения возгорания пара вызвала спецслужбы", — прокомментировали информацию в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент случился на улице Калининградской. Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:41. В пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области сообщили, что микроавтобус полностью сгорел. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-11 в составе пяти человек и одной единицы техники. Пострадавших нет, добавили в МЧС.