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Главная Новости Происшествия

В Советске при пожаре пострадали жильцы одноэтажки

07:37
  676 1
Архив Клопс.Ru
Поздно вечером во вторник, 4 июля, на улице Балтийской в Советске произошёл пожар в жилом доме. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
 
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:48. На кухне одноэтажного жилого дома в одной из квартир загорелась мебель.
 
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-12 и ПСЧ-16 в составе семи человек", – говорится в сообщении.
 
На место ЧС направили две единицы техники. Удалось спасти одного человека, сообщается также о нескольких пострадавших.

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1 комментарий Правила комментирования

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koqnanbz10jgh
koqnanbz10jgh #
08:06
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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