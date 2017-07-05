В Гроново пограничники задержали россиянина, подозреваемого в убийстве 69-летней жительницы Польши (видео)

В воскресенье, 2 июля, на пограничном переходе в Гроново задержали 30-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 69-летней женщины. Об этом сообщается на сайте Польского культурного центра со ссылкой на DobreMiasto.wm.pl.

69-летняя женщина из Доброго Мяста в Варминско Мазурским Воеводстве была убита в своей квартире. После содеянного мужчина пытался покинуть страну. Его задержали пограничники. Тело погибшей обнаружил её сын.

Полицейские провели осмотр места преступления. С близлежащих предприятий удалось собрать записи видеонаблюдения. Следователи установили, что виновником является гражданин России Дмитрий А.

После задержания 30-летний мужчина частично признал свою вину. Сообщается, что на заседании суда будет принято решение о аресте злоумышелнника. За убийство ему грозит пожизненное лишение свободы.