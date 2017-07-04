Жителю области грозит пять лет тюрьмы за кражу блоков с экскаватора на более чем 200 тыс. рублей

В Калининграде следователи Отдела МВД России "Багратионовский" направили в суд уголовное дело о краже блоков управления с грузовой техники. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Отмечается, что преступление было совершено в феврале 2017 года. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 26-летнего подозреваемого полицейские задержали по горячим следам. Расследование уголовного дела о хищении блоков управления с грузовой техники закончили сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Багратионовский".
"Как установили сотрудники уголовного розыска, в ночь на 21 февраля злоумышленник, повредив забор, проник на охраняемую автостоянку в поселке Нивенское и снял с грузовика и двух экскаваторов блоки управления стоимостью 216 000 рублей, после чего скрылся. Следующей ночью подозреваемый взломал дверь в хозяйственную постройку в Багратионовске и вынес оттуда 16 канистр с дизельным топливом, а также наборы гаечных ключей. Сумма ущерба составила 35 000 рублей", — говорится в сообщении.
26-летнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "Б" части 2 статьи 158 и пунктами "Б" и "В" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража с незаконным проникновением в помещение" и "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание по инкриминируемым статьям, которое грозит мужчине, может составить пять лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе.
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