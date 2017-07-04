На перекрёстке ул. Черняховского и Пролетарской столкнулись Volkswagen и Ford, образовалась пробка (фото, видео)

Во вторник, 4 июля, в Калининграде на перекрёстке ул. Черняховского и Пролетарской столкнулись Volkswagen и Ford, в результате ДТП образовалась пробка. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент случился около 18:00. В результате столкновения у Volkswagen Golf повреждена левая сторона — крыло, дверца. У Ford разбита передняя часть.

Скриншот "Яндекс.Пробки"

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение сильно затруднено на обоих полосах движения на ул. Пролетарской. Скорость на данном участке дороги не превышает семи километров в час. На карте стоит пометка "ДТП". Сильно заблокирована также полоса на Черняховского.