На перекрёстке ул. Черняховского и Пролетарской столкнулись Volkswagen и Ford, образовалась пробка (фото, видео)
Во вторник, 4 июля, в Калининграде на перекрёстке ул. Черняховского и Пролетарской столкнулись Volkswagen и Ford, в результате ДТП образовалась пробка. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
Инцидент случился около 18:00. В результате столкновения у Volkswagen Golf повреждена левая сторона — крыло, дверца. У Ford разбита передняя часть.
Скриншот "Яндекс.Пробки"
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение сильно затруднено на обоих полосах движения на ул. Пролетарской. Скорость на данном участке дороги не превышает семи километров в час. На карте стоит пометка "ДТП". Сильно заблокирована также полоса на Черняховского.
Видеозапись: читатель Клопс.Ru
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