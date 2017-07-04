Источник: в Калининграде задержали гендиректора одного из предприятий с кокаином
В Калининграде задержали главу одного из заводов с кокаином. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мужчину задержали 23 июня на ул. Тихой. При себе у него было 6,72 грамма кокаина. Наркотики были расфасованы по семи пакетам. У гендиректора также изъяли 4 млн рублей.
В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию, что 23 июня был задержан мужчина с наркотическим веществом. По результатам экспертизы выяснилось, что это был кокаин. Подозреваемый вину признал и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере").
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