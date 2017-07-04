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В ДТП на Южном обходе Калининграда серьёзные травмы получил шестимесячный ребёнок

Автор: Константин Сериков
17:06
  1495 0
Фото: читатель Клопс.Ru
У полугодовалого ребёнка, попавшего вместе с родителями в ДТП на Южном обходе Калининграда, диагностировали серьёзные травмы. Однако произошло это лишь через несколько часов после аварии, когда родственники малыша повторно обратились к врачам. Об этом Клопс.Ru сообщили в ГИБДД. 
 
По данным полиции, первоначально из Детской областной больницы поступила информация о том, что у доставленного на скорой мальчика ссадины на носу и правой руке. Но после того как ребёнка снова привезли на осмотр, выяснилось, что у него перелом бедра. 
 
В крупной аварии с участием Opel и Toyota пострадали четыре человека: оба водителя, два пассажира, одним из которых был маленький Гриша (имя изменено — Прим. ред.). Ребёнок находился в автолюльке на заднем сидении. После ДТП мальчика отвезли в Детскую областную больницу, где его осмотрел врач. В справке, выданной в травмпункте, значится, что у малыша ссадины носа и правой руки, ему рекомендовано лечение по месту жительства. Поскольку Гриша временно остался без попечения родителей, его направили в отделение сестринского ухода на ул. Горького. 
 
Мальчика забрала из больницы его бабушка. По её словам, малыш всё время плакал, отказывался кушать, его было невозможно переодеть. Почувствовав неладное, родственники снова поехали в больницу, где настояли на проведении УЗИ и углублённого медосмотра.
 
"Выяснилось, что у малыша перелом бедра, ему наложили гипс на ногу. Нам сказали, что при осмотре после аварии таких травм не было, а его переломы — наша вина, дескать, мы уронили ребёнка", — рассказала тётя мальчика Кристина Кузьмина.
 
Григория положили в больницу. По словам Кристины, малышу сделали обезболивающие уколы, у него сильно опухла нога. 
 
"Сегодня пришли проведать ребёнка, а у него на голове шишка. С боем добились проведения томографии, выяснилось, что у малыша трещина черепа", — добавила Кузьмина.
 
Родственники мальчика обратились с заявлением в страховую компанию и намерены добиваться наказания медиков, своевременно не поставивших диагноз пострадавшему ребёнку. В министерстве здравоохранения Калининградской области Клопс.Ru сообщили, что по данному случаю проводится проверка. В ДОБ также получили запрос Клопс.Ru. Здесь назначен консилиум, будет дана оценка действиям врачей. 
 
1 июля в 13:00 на Южном обходе Калининграда столкнулись легковой автомобиль Opel и внедорожник Toyota. По предварительным данным, 41-летняя водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречку. Взрослых отправили в БСМП. Как рассказала Клопс.Ru Кристина Кузьмина, родители мальчика находятся в тяжёлом состоянии. У них многочисленные переломы, повреждения внутренних органов, сделаны операции и назначены новые. Травмы получил и водитель внедорожника Toyota.
 

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