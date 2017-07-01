Очевидцы: на Южном обходе случилось крупное ДТП, столкнулись Toyota и Opel (фото)

В субботу, 1 июля, в Калининграде на Южном обходе случилось крупное ДТП, столкнулись Toyota Land Cruiser и Opel. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент произошёл около 13:30. По словам свидетелей, на месте ЧС сейчас работают полицейские, сотрудники МЧС, медики скорой медицинской помощи.

"МЧС Opel пилили, водителя зажало", — говорит свидетель. В отделе пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать информацию позднее.