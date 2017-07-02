Ехала по встречке: в полиции озвучили предварительные причины ДТП на Южном обходе

По предварительной информации, 41-летняя женщина-водитель легкового автомобиля Opel, попавшая в ДТП на Южном обходе, выехала на полосу встречного движения. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе управления МВД России по Калининградской области.

В результате столкновения легкового автомобиля и внедорожника пострадали три человека. На месте происшествия сотрудники ГИБДД оказали помощь участникам дорожного движения. Следственно-оперативная группа полиции осуществила комплекс необходимых процессуальных действий. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

"По предварительным данным 41-летняя водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным внедорожником. Женщина и её пассажир, а также водитель внедорожника получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Находившийся в салоне легкового автомобиля ребёнок 2017 года рождения не пострадал, однако доставлен в больницу для того чтобы убедиться в том, что его здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении ведомства.