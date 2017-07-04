В Калининграде мужчина украл из зоомагазина 18 поводков для собак
В Калининграде полиция задержала мужчину, укравшего из зоомагазина 18 поводков для собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошёл в торговом центре на ул. Белибейской. 41-летний мужчина зашёл в магазин под видом покупателя. Когда продавец отвлёкся, он украл 18 поводков для собак и сбежал.
Сотрудники правоохранительных органов злоумышленника задержали. Товар он уже продал, а деньги потратил. Ранее мужчина уже был судим за кражи и грабёж. Ему грозит до двух лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ ("Кража").
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