В Калининграде мужчина украл из зоомагазина 18 поводков для собак

В Калининграде полиция задержала мужчину, укравшего из зоомагазина 18 поводков для собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Инцидент произошёл в торговом центре на ул. Белибейской. 41-летний мужчина зашёл в магазин под видом покупателя. Когда продавец отвлёкся, он украл 18 поводков для собак и сбежал.



Сотрудники правоохранительных органов злоумышленника задержали. Товар он уже продал, а деньги потратил. Ранее мужчина уже был судим за кражи и грабёж. Ему грозит до двух лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ ("Кража").