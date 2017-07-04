В Калининграде разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадал велосипедист

В Калининграде родственники разыскивают свидетелей ДТП на ул. Железнодорожной, в котором пострадал велосипедист. Об этом Клопс.Ru рассказала жена пострадавшего Анастасия Кольцова.



Авария произошла 26 июня в 7:00. 35-летний мужчина ехал на велосипеде по ул. Железнодорожной, на подъезде к перекрёстку с ул. Портовой случилось ДТП.



"Муж ехал на работу на велосипеде по проезжей части около бордюра. В зеркало видел, что за ним едет женщина. Двигались они медленно, впереди перекрёсток и пешеходный переход. За женщиной ехал молодой человек на Mitsubishi. Он стал обгонять её. В результате автомобиль ударил по заднему колесу велосипеда, и муж упал", — рассказала Анастасия.



В результате ДТП у мужчины компрессионный перелом 12-го позвонка и тазовой кости. Он находится в больнице в отделении травматологии.



"Мы ищем свидетелей аварии. Особенно женщину, которая ехала за мужем и всё видела. Также мужчина на мотоцикле фиксировал аварию на видео", — пояснила собеседница.



Свидетелей ДТП Анастасия просит обратиться по телефону 8 (911) 862-15-22.