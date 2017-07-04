В Калининграде разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадал велосипедист

В Калининграде родственники разыскивают свидетелей ДТП на ул. Железнодорожной, в котором пострадал велосипедист. Об этом Клопс.Ru рассказала жена пострадавшего Анастасия Кольцова.
Авария произошла 26 июня в 7:00. 35-летний мужчина ехал на велосипеде по ул. Железнодорожной, на подъезде к перекрёстку с ул. Портовой случилось ДТП.
"Муж ехал на работу на велосипеде по проезжей части около бордюра. В зеркало видел, что за ним едет женщина. Двигались они медленно, впереди перекрёсток и пешеходный переход. За женщиной ехал молодой человек на Mitsubishi. Он стал обгонять её. В результате автомобиль ударил по заднему колесу велосипеда, и муж упал", — рассказала Анастасия.
В результате ДТП у мужчины компрессионный перелом 12-го позвонка и тазовой кости. Он находится в больнице в отделении травматологии.
"Мы ищем свидетелей аварии. Особенно женщину, которая ехала за мужем и всё видела. Также мужчина на мотоцикле фиксировал аварию на видео", — пояснила собеседница.
Свидетелей ДТП Анастасия просит обратиться по телефону 8 (911) 862-15-22.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.