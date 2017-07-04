В Калининградской области за сутки под колёса автомобилей попали две женщины

В Калининградской области за прошедшие сутки пострадали две женщины-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



В понедельник, 3 июля, в Гусеве на ул. Победы Opel сбил 25-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы.



Вторая авария произошла на Светлогорском шоссе в ночь на 4 июля. В 0:30 автомобиль Audi сбил 38-летнюю жительницу Гусева. Женщина переходила дорогу вне "зебры". Пешеход получила телесные повреждения.