112: в Багратионовском районе подросток получил серьёзные ожоги, играя возле электроподстанции
В понедельник, 3 июля, в Багратионовском районе подросток получил серьёзные ожоги. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".
ЧП случилось в пос. Медовое. Подростки гуляли возле электрической подстанции. Во время игры один из них получил электротравму. Товарищи на руках донесли его домой. Местные жители вызвали экстренные службы. Мальчик получил сильные ожоги, и его доставили в больницу.
В результате происшествия посёлок был обесточен около часа. Выясняются все обстоятельства.
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