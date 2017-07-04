112: в Багратионовском районе подросток получил серьёзные ожоги, играя возле электроподстанции

В понедельник, 3 июля, в Багратионовском районе подросток получил серьёзные ожоги. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".



ЧП случилось в пос. Медовое. Подростки гуляли возле электрической подстанции. Во время игры один из них получил электротравму. Товарищи на руках донесли его домой. Местные жители вызвали экстренные службы. Мальчик получил сильные ожоги, и его доставили в больницу.



В результате происшествия посёлок был обесточен около часа. Выясняются все обстоятельства.