В Неманском районе женщина-водитель спровоцировала ДТП на встречке

В понедельник, 3 июля, на автодороге Гвардейск — Талпаки — Неман женщина-водитель спровоцировала ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария случилась в 19:50. Водитель Audi выехала на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с Ford Transit. В результате ДТП пострадал 39-летний водитель второго автомобиля. Его госпитализировали.



Ещё одна авария произошла в Калининграде на перекрёстке ул. Корабельной и Курортной. В 13:10 водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд автомобилю Ford. В результате иномарки столкнулись, пострадал 47-летний водитель второго автомобиля.