В Неманском районе женщина-водитель спровоцировала ДТП на встречке
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В понедельник, 3 июля, на автодороге Гвардейск — Талпаки — Неман женщина-водитель спровоцировала ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в 19:50. Водитель Audi выехала на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с Ford Transit. В результате ДТП пострадал 39-летний водитель второго автомобиля. Его госпитализировали.
Ещё одна авария произошла в Калининграде на перекрёстке ул. Корабельной и Курортной. В 13:10 водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд автомобилю Ford. В результате иномарки столкнулись, пострадал 47-летний водитель второго автомобиля.
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