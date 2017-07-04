+16 °C
днем
+13 °C
ночью
04 июля 2017 г. 13:44
69 700 пользователей
за 24 часа на сайте
59.32 +0.05
Курс ММВБ на 04 июля 2017, 13:00
67.34 +0.01
Курс ММВБ на 04 июля 2017, 13:00
15.86 0.0
Курс ЦБ на 05 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Неманском районе женщина-водитель спровоцировала ДТП на встречке

11:40
  1241 1
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В понедельник, 3 июля, на автодороге Гвардейск — Талпаки — Неман женщина-водитель спровоцировала ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
Авария случилась в 19:50. Водитель Audi выехала на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с Ford Transit. В результате ДТП пострадал 39-летний водитель второго автомобиля. Его госпитализировали.
 
Ещё одна авария произошла в Калининграде на перекрёстке ул. Корабельной и Курортной. В 13:10 водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд автомобилю Ford. В результате иномарки столкнулись, пострадал 47-летний водитель второго автомобиля. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Наиглубочайшеуважаемый
Наиглубочайшеуважаемый #
11:55

на автодороге Гвардейск — Талпаки — Неман

Да надо было написать Мамоново - Талпаки - Неман. А если по теме, то к чему тут Гвардейск?
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Калининградские власти намерены построить на Правой набережной жилой квартал и разбить парк
03 июля 201714:28
  8869 13
Калининградские власти намерены построить на Правой набережной жилой квартал и разбить парк
Калининградка получила черепно-мозговую травму на съёмках фильма с Прилучным
Фото горячей новости
12:04
  3743 2
В Ленинградской области в машине нашли тело калининградца
Фото горячей новости
11:06
  3547 0
В Калининграде похолодает до +9
Фото горячей новости
10:28
  5980 0
Литовец пытался ввезти в Калининград контрабандный iPhone 7, часы и почти три тысячи евро (фото)
Фото горячей новости
09:50
  2111 2

Лента новостей

Картинка
Госдума: риск энергетической изоляции Калининградской области очень высок
12:55
  663 0
Картинка
Сеть отелей Hilton планирует построить в Калининградской области гостиницы в ближайшие пять лет
12:52
  382 0
Картинка
В Калининградской области за сутки под колёса автомобилей попали две женщины
12:36
  392 0
Картинка
В правительстве рассматривают отсрочку действия закона Яровой на пять лет
12:25
  437 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  3236 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  7743 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo