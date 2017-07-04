В Ленинградской области в машине нашли тело калининградца
В понедельник, 3 июля, во Всеволожском районе Ленинградской области нашли тело мужчины. Об это сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.
Тело 22-летнего молодого человека обнаружили в машине на территории СНТ "Гарболово". Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.
"Следственный отдел проводит проверку. Установлено, что мужчина является жителем Калининграда. Исходя из результатов осмотра места происшествия, сделан вывод о совершении мужчиной самоубийства", — пояснили в ведомстве.
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